Colorado Springs. Amazon-Vorstandschef Jeff Bezos hat große Pläne: Der 53-Jährige will künftig Flüge für Jedermann ins Weltall anbieten. Zu diesem Zweck werde er in den kommenden Jahren Amazon-Aktien in Höhe von einer Milliarde Euro verkaufen, wie er laut übereinstimmender Medienberichte auf einer Konferenz in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado mitgeteilt hat. Das Projekt sei mit Kosten in Höhe von 2,3 Milliarden Euro verbunden.

Bezos verfügt laut Angaben des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ über ein Vermögen von rund 73 Millionen US-Dollar (umgerechnet gut 68 Millionen Euro). Mit seinem im Jahr 2000 gegründeten Raumfahrtunternehmen Blue Origin wolle er die Weltraum-Flüge bereits ab 2018 anbieten, berichtet die „ tagesschau“. Mehrere erfolgreiche Testflüge mit wiederverwendbaren Flugsystemen sind schon absolviert worden – bisher allerdings alle unbemannt. Bei den Tests erreichten die Raumschiffe Flughöhen von über 100 Kilometern.

Von RND/are