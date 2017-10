Amazon entwickelt neue Lösung für Paketzustellung

Seattle. Lästige Gänge zur Post, verlorene und fehlgeleitete Pakete, überfüllte Packstationen – das alles könnte nach Amazon schon bald Vergangenheit sein. Mit neuen Serviceleistungen wie „Amazon Prime Now“ und „Amazon Fresh“ erschließt das Unternehmen immer weitere Geschäftsbereiche, doch für ein Problem gibt es bisher noch keine komfortable Lösung: Die Paketzustellung.

Jetzt hat der Konzern in den USA ein gemeinsames Pilotprojekt mit Vermietern gestartet. Mit „Amazon Hub“ sollen die Kunden ihre Paket auch erhalten, wenn sie nicht Zuhause sind.

Der Onlineversandhändler hat bereits Verträge mit der größten US-Vermieterverbänden unterzeichnet, berichtet das „Wall Street Journal“. Amazon will gemeinsam mit den Hausbesitzern Zustellungsboxen in Hausfluren installieren.

Paket per Luft und aus dem Kofferraum

850 000 Wohnungen sollen von den Paketbriefkästen vor der Tür profitieren. Mit einem Code, den Amazon seinem Kunden übermittelt, können die Sendungen direkt abgeholt werden. Die Kosten belaufen sich auf 10 000 bis 20 000 Dollar pro Box und sollen von den Vermietern übernommen werden. Auch andere Lieferdienste können ihre Sendungen in den „Amazon Hub“ werfen.

Amazon forscht darüber hinaus an neuen Technologien, die die Zustellung in Zukunft weiter vereinfachen sollen. Neben der Drohnenlieferung „Amazon Prime Air“ plant das Unternehmen unter anderem die Auslieferung in Kofferräume. In Deutschland startete DHL 2016 ein ähnliches Pilotprojekt gemeinsam mit der Daimlermarke Smart. Ausgewählte Kunden können sich ihre Pakete im Rahmen eines Testlaufs seither in ihre Autos liefern lassen.

Von RND/mkr