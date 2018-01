Anlauf zur Verhandlungslösung zeichnet sich ab

Frankfurt/Stuttgart. In Frankfurt berät seit Freitagvormittag der Vorstand der IG Metall das weitere Vorgehen. Zur Diskussion steht nach vier Verhandlungsrunden auch der bundesweite Einsatz der neuartigen Tages-Warnstreiks, mit denen einzelne Werke ohne vorherige Urabstimmung bis zu 24 Stunden lahmgelegt werden könnten. Gewerkschaftschef Jörg Hofmann will am Freitagnachmittag über Ergebnis berichten.

Im Zentrum des Konflikts steht die Gewerkschaftsforderung, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit für die Dauer von bis zu zwei Jahren auf 28 Wochenstunden reduzieren können. Einige Gruppen wie Schichtarbeiter oder Eltern junger Kinder sollen dabei noch einen Ausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber bislang strikt abgelehnt haben. Sie fordern zudem, das jetzige Arbeitsvolumen mindestens zu erhalten.

Über eine Erhöhung der Entgelte für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten wurde noch gar nicht verhandelt. Die IG Metall verlangt eine Lohnerhöhung um sechs Prozent. Die Arbeitgeber bieten bisher zwei Prozent.

Von RND/dpa