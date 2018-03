Apple findet Missstände bei Zulieferern

Cupertino. Käufer von teuren Smartphones interessieren sich nicht nur für technische Features der Geräte, sondern auch für die Umstände bei der Produktion. Nach Klagen über unzumutbare Zustände bei asiatischen Zulieferern lässt Apple regelmäßig die Arbeitsbedingungen überprüfen.

Im vergangenen Jahr hat der Konzern die Überprüfungen der Arbeitsbedingungen und Umweltschutz-Maßnahmen bei seinen Zulieferern ausgeweitet. Die Zahl der kontrollierten Unternehmen stieg auf 756 von 705 im Jahr davor, wie der iPhone-Konzern am Donnerstag in seinem jährlichen Zuliefererbericht mitteilte. 197 Standorte seien zum ersten Mal unter die Lupe genommen worden.

Immer mehr Zulieferer halten sich an die Regeln

Dabei sieht Apple Fortschritte: Der Anteil der Unternehmen, die bei der Bewertung über 90 von 100 möglichen Punkten bekamen, stieg binnen eines Jahres von 47 auf 59 Prozent. Zugleich sei am anderen Ende der Skala der Anteil der Zulieferer mit weniger als 60 Punkten von drei auf ein Prozent gefallen. Bei einem Unternehmen seien die Apple-Kontrolleure auf Zugangsbeschränkungen gestoßen.

Doch erneut wurden auch ernste Missstände festgestellt: Die Einhaltung der maximalen Arbeitszeit von 60 Stunden pro Woche lag bei 94 Prozent nach 98 Prozent im Vorjahr. Apple-Inspektoren fanden 38 Fälle, in denen Angaben zu Arbeitszeiten gefälscht wurden – was der Konzern zu den besonders schwerwiegenden Verstößen zählt. Auch seien 1,9 Millionen Dollar an 1553 Arbeiter zurückgezahlt worden, die entgegen Apples Vorgaben für die Vermittlung eines Jobs bei einem Zulieferer zur Kasse geben wurden. Allein in einem Fall auf den Philippinen sei es um 700 Beschäftige und einen Betrag von einer Million Dollar gegangen. Im Jahr davor waren 2,6 Millionen Dollar an mehr als 1000 Mitarbeiter zurückgezahlt worden.

Mitarbeiterinnen werden in Gesundheitsfragen aufgeklärt

Die Apple-Inspektoren fanden im vergangenen Jahr zwei minderjährige Arbeiter im Alter von 14 und 15 Jahren, die sich mit falschen Papieren die Jobs verschafft hatten. Nach Apple-Regeln muss der Zulieferer ihre Gehälter während der Schulausbildung weiterzahlen und ihnen später einen Arbeitsplatz anbieten.

Eine neue Initiative soll Mitarbeiterinnen in Gesundheitsfragen aufklären, unter anderem über Krebs-Früherkennung, Ernährung und Hygiene. Bis 2020 wolle Apple damit eine Million Frauen erreichen, erklärte der für das laufende Geschäft zuständige Manager Jeff Williams.

Apple kontrolliert Herkunft der Rohstoffe

Apple war in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen worden, nicht genug gegen mangelhafte Arbeitsbedingungen bei Zulieferern zu unternehmen. Mit den stetig erweiterten Kontrollen und Jahresberichten will der Konzern für mehr Transparenz sorgen.

Der wertvollste Technologiekonzern der Welt veröffentlichte in der Nacht zum Donnerstag auch den jährlichen Bericht zu sogenannten Konflikt-Rohstoffen aus Afrika. Dabei geht es etwa um Gold, Zinn oder Kobalt, die oft in Konfliktgebieten oder unter besonders riskanten und menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut werden. Durch die international vereinbaren Kontrollen soll verhindert werden, dass Geld aus dem Geschäft an bewaffnete Gruppen fließt.

Apple lässt die Schmelzen in seiner Zuliefererkette überprüfen und fordert von ihnen Informationen über die Herkunft der Rohstoffe. Im vergangenen Jahr beendete Apple die Zusammenarbeit mit zehn Schmelzen, weil sie sich Kontrollen verweigerten. Sechs weitere Schmelzen wurden von Zulieferern selbst entfernt. Insgesamt bezog Apple zum Jahresende Rohstoffe von 250 Schmelzen.

Von Andrej Sokolow/RND