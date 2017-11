Arbeitslosenzahl auf niedrigstem Stand seit 1991

232.223 Menschen hatten keinen Job, das waren 4,5 Prozent weniger als vor einem Jahr und 1,7 Prozent weniger als im September. „Niedersachsen hatte zuletzt 1991 so wenige Arbeitslose“, sagte Klaus Oks, Geschäftsführer der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. „Die Einstellungsbereitschaft der Betriebe ist dank der stabilen Konjunktur hoch, so dass die Zahl der Beschäftigten schon seit längerer Zeit kontinuierlich wächst.“

In Hannover sind 42.504 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Quote sank in der Landeshauptstadt auf 6,9 Prozent – gegenüber 7,2 Prozent im Oktober 2016.

lni/sbü