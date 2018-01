BBC-Reporterin kündigt wegen unfairer Bezahlung

London. Die Senderführung hatte 2017 die Gehälter ihrer Spitzenverdiener offenlegen müssen. Zwei Drittel in dieser Kategorie sind Männer. Gracie sagte „Today“-Moderator John Humphrys, dem bestbezahlten bei BBC, dass sie nach ihrer Entscheidung sehr viel Zuspruch erhalten habe. Das zeige, wie frustriert viele Frauen bei der BBC beim Thema Bezahlung seien. Denn zum Beispiel würden die beiden männlichen Chefkorrespondenten in den BBC-Auslandsbüros mindestens 50 Prozent mehr verdienen als ihre beiden weiblichen Kolleginnen.

Es gehe ihr nicht um mehr Geld für sich selbst, sondern nur darum, dass die BBC die britischen Gesetze zur gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit befolge, sagte Gracie. Komplett will sie der BBC nicht den Rücken kehren, sondern in den Newsroom in London zurückkehren. Dort erwarte sie sich dann auch das gleiche Gehalt wie ihre männlichen Kollegen, erklärte sie. Eine BBC-Sprecherin sagte, gleiche Bezahlung sei dem Sender sehr wichtig. Es werde dazu auch bald einen neuen Bericht geben.

Von RND/AP