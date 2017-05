Frankfurt/Luxemburg. Ist eine regionale Förderbank so bedeutsam, dass sie von der Europäischen Zentralbank (EZB) überwacht werden muss? Nein, meint die baden-württembergische L-Bank.

Am 12. März 2015 reichte das Karlsruher Institut als erste und bis heute einzige Bank Klage gegen die Aufsicht durch die Notenbank ein. An diesem Dienstag fällt das Urteil vor dem Europäischen Gericht (EuG) - es könnte Signalwirkung haben (Rechtssache T-122/15).

Worum geht es in dem Streit?

Im November 2014 übernahm die EZB die Aufsicht über die bedeutendsten Banken im Euroraum. Die Aufseher in Frankfurt überwachen seither auch die Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank). Die Förderbank argumentiert, die EZB-Aufsicht sei für komplexe, international tätige Geldhäuser zuständig, sie selbst sei aber kein „bedeutendes Institut“. Für die L-Bank entstünden „erhebliche bürokratische Anforderungen und Kosten“, das gehe „zu Lasten des zur Verfügung stehenden Förderpotenzials“. Die Bank will erreichen, dass sie - wie 1500 kleinere und mittlere Kreditinstitute in Deutschland - wieder von der Finanzaufsicht Bafin und der Bundesbank beaufsichtigt wird.

Warum ist die EZB überhaupt für die Bankenaufsicht zuständig?

Nach der Finanzkrise 2007/2008 wollten Europas Politiker das Bankensystem stabiler aufstellen. Gemeinsame Bankenaufsicht, Bankenabwicklung und Einlagensicherung sollen sicherstellen, dass künftig Rettungsprogramme mit Steuermilliarden möglichst vermieden werden. Damit die neuen Regeln schnell greifen, übernahm die EZB zusätzlich zur Geldpolitik die Bankaufsicht für den Euroraum („Single Supervisory Mechanism“/SSM). So musste keine neue Mammutbehörde aus dem Boden gestampft werden.

Welche Institute überwacht die EZB?

Die EZB ist nach aktuellen Zahlen für die direkte Aufsicht über 125 Banken im Euroraum zuständig - in enger Zusammenarbeit mit nationalen Aufsehern. Ziel ist, die wichtigsten grenzüberschreitend tätigen Finanzhäuser mit einer Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro nach einheitlichen Kriterien zu überwachen. 21 Bankengruppen aus Deutschland fallen derzeit unter die EZB-Aufsicht: u.a. Deutsche Bank und Commerzbank, das genossenschaftliche Zentralinstitut DZ Bank, die großen Landesbanken, das Sparkassen-Wertpapierhaus Dekabank und Deutschlands größte Sparkasse, die Hamburger Haspa.

Wie hoch sind die Kosten für die Banken?

425 Millionen Euro Aufsichtsgebühren hat die EZB für 2017 festgesetzt - etwa zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Den Löwenanteil (92 Prozent) müssen die direkt überwachten Institute tragen, die „bedeutenden Banken“. Der Rest entfällt auf die etwa 3200 „weniger bedeutenden“ Institute. Für diese - in Deutschland vor allem Sparkassen und Volksbanken - sind nach wie vor federführend die nationalen Aufsichtsbehörden zuständig. Weil die EZB einheitliche Standards anstrebt, hat sie aber auch Einfluss auf solche Institute. Schärfere Regeln, regelmäßige Stresstests, Gespräche mit Aufsehern - das bindet in den Banken Personal und treibt die Kosten. Kleineren Häuser macht das besonders zu schaffen. Bundesbank, Bafin und Bundesregierung setzen sich daher für Ausnahmeregelungen ein („Small Banking Box“).

Warum sollte es für die L-Bank eine Ausnahme geben?

Als Förderbank des Landes Baden-Württemberg greift das Institut regional kleinen und mittleren Unternehmen bei Investitionsvorhaben unter die Arme, unterstützt Kommunen beim Ausbau ihrer Infrastruktur oder vergibt Gelder für den sozialen Wohnungsbau. Für dieses „risikoarme Fördergeschäft“ gebe es zudem eine „für alle Gläubiger unmittelbar wirkenden Garantie des Landes Baden-Württemberg“, argumentiert das Institut. Außerdem ist die L-Bank vergleichsweise klein: Ende 2016 lag ihre Bilanzsumme bei 75,1 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank kam auf fast 1600 Milliarden Euro. Auf der EZB-Liste der direkt beaufsichtigten Institute stehen allerdings auch weitere Förderbanken, etwa die NRW.Bank aus Nordrhein-Westfalen.

