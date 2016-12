Solche Sorgen hätten andere Manager auch gern. Tui-Chef Friedrich Joussen kann bis 2019 jedes Jahr nur ein neues Kreuzfahrtschiff in Dienst stellen - die Kapazitäten der Werften geben nicht mehr her. Kein Ende der Nachfrage ist in Sicht: Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Sicherheit an Bord locken die Gäste an.