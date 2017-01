Mönchengladbach. Nun hätten Kunden an der Kasse nur noch die Wahl zwischen Baumwolltragetaschen, Papiertüten, Kartons und Permanent-Tragetaschen aus bis zu 85 Prozent Recyclingmaterial. Thermo-Taschen für tiefgekühlte Produkte gibt es weiterhin.

In einer Übergangsphase werden noch bis Ende Januar die letzten Plastiktüten in den Märkten verkauft. Im vergangenen Sommer hatte bereits der Lebensmittelhändler Rewe mitgeteilt, die Plastiktüten in seinen Märkten abzuschaffen.

dpa