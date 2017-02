Wolfsburg. Die Erfolgsbeteiligung von 2900 Euro ist ein Bruttobetrag. Ein Abschlag von rund 1600 Euro brutto wurde bereits Ende November an die Mitarbeiter gezahlt. Mit dem Mai-Entgelt erhalten sie nun weitere 1300 Euro. Im vergangenen Jahr waren 3950 Euro Prämie an die VW-Mitarbeiter geflossen, berichtet die "Wolfsburger Allgemeine".

VW prüft Batteriefertigung in Salzgitter

Volkswagen erwägt im Zuge seines Umbaus den Einstieg in eine Massenfertigung von Batteriezellen in Salzgitter. Das bekräftigte Betriebsratschef Bernd Osterloh am Dienstag auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg.

Er fügte hinzu: "Soweit dies wirtschaftlich tragbar ist." Der Autobauer hatte auch als Reaktion auf den Dieselskandal angekündigt, die Elektromobilität massiv auszubauen. Bisher werden Batteriezellen als wichtige Komponente vor allem in Asien produziert. Der Ausbau der Elektromobilität ist auch Teil eines "Zukunftspaktes" bei VW, den Management und Arbeitnehmervertreter vereinbart hatten.

Osterloh sagte laut Mitteilung: "Zum Zukunftspakt gehört auch das Erproben der Herstellung von Batteriezellen im industriellen Maßstab. In einem zweiten Schritt ist in Salzgitter der Einstieg in die Massenfertigung von Batteriezellen geplant, soweit dies wirtschaftlich tragbar ist."

VW-Belegschaft diskutiert über „Zukunftspakt“

Der umstrittene „Zukunftspakt“ bei VW mit Stellenstreichungen und Zukunftsinvestitionen bestimmt am Dienstag eine Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg. Der Betriebsrat erwartet zu dem nicht-öffentlichen Treffen mehr als 10.000 Beschäftigte.

Wichtigstes Thema sei voraussichtlich das Spar- und Umbauprogramm, das die renditeschwache Kernmarke profitabler machen und gleichzeitig Milliarden für neue Geschäftsfelder bereitstellen soll. Über die Umsetzung war kürzlich ein Streit zwischen Markenchef Herbert Diess und Betriebsratschef Bernd Osterloh ausgebrochen.

Betriebsrat wirft Diess Wortbruch vor

Vor der Versammlung war von beiden Seiten zu hören, dass man sich angenähert habe. Es habe „konstruktive Gespräche“ gegeben. Aus dem Betriebsrat hieß es: „Dabei haben sich erste Lösungsansätze abgezeichnet.“ Die Belegschaftsvertretung wirft Diess Wortbruch vor und hat deshalb einige Projekte vorerst auf Eis gelegt.

Bei dem Konflikt geht es zum Beispiel darum, wie viele Leiharbeiter Volkswagen wegen des Spardrucks verlassen müssen. Insgesamt soll der Pakt Milliarden-Einsparungen mit Investitionen in Zukunftsbereiche wie IT, Dienstleistungen und E-Mobilität ausbalancieren. Gastredner der Betriebsversammlung ist Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU). Auch Osterloh und VW-Nutzfahrzeugchef Andreas Renschler treten auf.

Verstößt der VW-Markenchef gegen Arbeitsrecht?

Diess will zudem klären lassen, ob ein Gewerkschaftsausweis mitentscheidend für Karrieren bei VW ist. Auch wegen dieser Frage hatte es Irritationen gegeben. „Seit meinem Einstieg bei Volkswagen bekomme ich immer wieder Hinweise aus der Belegschaft und insbesondere aus dem Management, dass Einstellungen und Aufstieg in der Hierarchie von einer Mitgliedschaft der IG Metall abhängen würden“, sagte er der „Bild“-Zeitung (Montag).

Diess erklärte, er habe sich zuletzt bei einigen Beförderungen erkundigt, ob die betreffenden Mitarbeiter der Gewerkschaft angehören. „Falls wirklich für die Beförderung eine Mitgliedschaft in der IG Metall Voraussetzung gewesen wäre, wäre dies ein klarer Compliance-Verstoß“, meinte er mit Blick auf Regeln zur ordnungsgemäßen Unternehmensführung.

„Jetzt haben sich die Vermutungen bestätigt, dass Herr Diess unzulässig nach der Gewerkschaftsmitgliedschaft gefragt hat. Damit hat er klar gegen Arbeitsrecht verstoßen“, entgegnete eine Sprecherin der IG Metall.

Altmaier zu Gast bei VW

anzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hat mit Blick auf die Verhandlungen um die Zukunft von Opel vor negativen Folgen für den Automobil-Standort Deutschland gewarnt. "Wenn wir zulassen, dass ein Traditionsunternehmen wie Opel plötzlich in eine Situation kommt, wo nicht klar ist, wie die Entwicklungsperspektive der Zukunft ist, dann schadet es dem Automobil-Standort Deutschland insgesamt", sagte Altmaier nach Teilnehmerangaben am Dienstag als Gastredner auf einer VW-Betriebsversammlung in Wolfsburg.

"Und deshalb sollten wir gemeinsam dafür kämpfen, dass auch die Kolleginnen und Kollegen von Opel weiter gute Autos in Deutschland bauen und verkaufen." Die Bundesregierung sei mit "sehr viel Einsatz" dabei mitzuhelfen, "dass die Enden zueinander kommen". Die Politik kämpft um den Erhalt der Arbeitsplätze bei der General-Motors-Tochter Opel, falls das Unternehmen vom französischen Autobauer Peugeot-Citroën übernommen wird. Nach dem Bekanntwerden der Übernahmepläne gibt es von PSA Peugeot-Citroën aber noch keine Garantie für die Jobs und die drei deutschen Opel-Standorte.

Von dpa/RND/zys