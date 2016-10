Kassel/Wolfsburg. Wie ein Gerichtssprecher sagte, wird der Prozess in Kassel im Laufe des Tages verhandelt. Das Verfahren zeichnete sich bereits länger ab, zunächst musste aber geklärt werden, ob die Richter in Wolfsburg oder in Kassel zuständig sind. Nach Angaben der "Braunschweiger Zeitung" begründete der Richter die Entscheidung für Kassel damit, dass der Werkleiter seine Arbeit überwiegend dort verrichtet hatte. Er war im Oktober 2015 nach internen Befragungen beurlaubt worden.

dpa