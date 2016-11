Die irische Billigfluglinie Ryanair baut ihr Geschäft in Deutschland massiv aus. Am Dienstag eröffnete sie eine neue Basis in Hamburg – doch weit größere Beachtung findet in der Branche eine andere strategische Entscheidung des Unternehmens: Zum ersten mal will die Billigfluglinie den Flughafen Frankfurt anfliegen.