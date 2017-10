Bringt der Roboter bald die Briefe?

Bad Hersfeld. Ein Blick auf die Beine von Cindy Rexrodt - dann weiß der Roboter, wo es langgeht. Er setzt sich in Bewegung und folgt der 35 Jahre alten Postzustellerin auf Schritt und Tritt. Als ein Passant zwischen ihn und die Briefträgerin tritt, erkennt er die Gefahr - und er bremst abrupt.

Postbot hat die Deutsche Post den Zustellroboter getauft. Getestet wird er von kommender Woche an im nordhessischen Bad Hersfeld. Mit Vorbildern aus Science-Fiction-Filmen hat der gelbe Kasten auf Rädern wenig gemein, den Postvorstand Jürgen Gerdes am Mittwoch in der Kleinstadt vorstellte. Das 1,50 Meter hohe Gefährt kann nur einer Person in Schrittgeschwindigkeit folgen und 150 Kilogramm Post transportieren.

Trotzdem setzt der Konzern große Hoffnungen in den Postbot: Der elektrisch fahrende Begleitroboter soll Zusteller entlasten und den körperlichen Verschleiß verringern. „Es geht darum, den Menschen zu unterstützen, länger fit zu bleiben“, sagt Gerdes. Bedenken gegen die neue Technik versucht Postvorstand Gerdes zu zerstreuen: „Wir führen solche Geräte nicht ein, um Arbeitsplätze zu ersetzen.“ Der Roboter komme nicht an die Briefkästen heran und sei „völlig ahnungslos“. Auch die Leistung von Briefträgern könne man nicht überwachen: Der Postbot erhebe und speichere keine Daten.

Auch die Gewerkschaft sieht die Vorteile: „Hohe Gewichte sind für die Beschäftigten in der Zustellung ein Problem“, sagt Sigrun Rauch von Verdi. Sie befürwortet den Versuch mit dem Begleitroboter, vor allem wenn solche technischen Hilfsmittel dazu beitrügen, die körperliche Belastung der Beschäftigten zu verringern.

Geringere Rabatte: Geschäftskunden der Deutschen Post müssen vom kommenden Jahr an für den Briefversand mehr zahlen. Die Rabatte für Großkunden würden zu dem Zeitpunkt um 3 Prozentpunkte gekürzt, sagte ein Postsprecher am Mittwoch.

Für Privatkunden hingegen bleiben die Portopreise unverändert. Die Bundesnetzagentur hatte nach der letzten Preiserhöhung 2016, als das Porto für den Standardbrief von 0,62 Euro auf 0,70 Euro angehoben wurde, die Preise für drei Jahre eingefroren.

Von Göran Gehlen