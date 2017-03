Berlin. „Ich bleibe bei 2018. Ich kenne da draußen jede Schraube“, sagte Verkehrsstaatssekretär Rainer Bomba (CDU) am Freitag vor Beginn einer Aufsichtsratssitzung in Berlin-Tegel. Ein Gutachten hatte zuvor Zweifel an einem Start des drittgrößten deutschen Flughafens 2018 geweckt. Technikchef Jörg Marks sagte: „Das ist eine schwierige Frage, aber ich bin immer Optimist.“

Nach dem Rückzug des Berliner Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) und seiner Senatoren wollte sich der Aufsichtsrat am Freitag neu konstituieren. Für den Vorsitz kandidiert der Brandenburger Staatssekretär Rainer Bretschneider (SPD). Er sagte: „Ich habe das Gefühl, dass wir mit unserer neuen Aufsichtsratsmannschaft eine gute Chance haben, einen ernsthaften Beitrag nach vorn leisten zu können.“

Bomba: Lütke Daldrup ist der richtige Mann

Erstmals stellt sich der neue Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup den Fragen der Kontrolleure. Er war selbst Aufsichtsrat, bevor er vergangene Woche Karsten Mühlenfeld als Geschäftsführer ablöste, der nach einem Führungsstreit mit dem Kontrollgremium gehen musste. Bomba sagte, durch Mühlenfelds Weggang seien bei dem Projekt keine großen neuen Probleme aufgetreten. Der bisherige Staatssekretär Lütke Daldrup sei als Spezialist und guter Fachmann in der jetzigen Situation der richtige Mann.

Von dpa/RND