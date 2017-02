Bremen. Gegen die drei Unternehmen wurden unter den Aktenzeichen 504 IN 2–4/17 gegen die Care-Energy AG, die Care-Energy Holding GmbH und die Care-Energy Management GmbH am 17. Februar sogenannte Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der Gesellschaften eingeleitet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Jan H. Wilhelm in Bremen bestellt.

Am 21. Januar 2017 war der Gründer des umstrittenen Strom-Anbieters, Martin Richard Kristek, im Alter von 44 Jahren gestorben. Kristek lag mit Stromnetzbetreibern, der Bundesnetzagentur sowie Verbraucherzentralen im Clinch. Er warf den Netzbetreibern vor, Stromversorger mit falschen Zahlen zu versorgen, und der Netzagentur, die Betreiber nicht zu kontrollieren.

Im Sommer 2016 hatte sich die Auseinandersetzung verschärft: Die AG kündigte nach eigenem Bekunden ihren Vertrag mit dem Netzbetreiber Tennet fristlos wegen falscher Mengenprognosen. Der Netzbetreiber 50Hertz wiederum kündigte seine Verträge mit der Münchner Firma wegen ausstehender Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Dadurch wechselten automatisch tausende Kunden zum Grundversorger ihrer Region. AG-Chef Marco Wiebelt sprach damals von einem Verlust von 75 Prozent der Kunden. Zu vorherigen Spitzenzeiten sollen 200.000 Kunden von Care-Energy-Firmen mit Strom versorgt worden sein.

Erst am 16. Februar, so die „Hamburger Morgenpost“, habe die Firmengruppe ihren Sitz nach Bremen verlegt. Dort wurde auch das Insolvenzverfahren eröffnet.

