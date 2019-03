München

Die Stimmung ist eine Mischung aus bayerischem Bierzelt und hysterischem Rockkonzert. Als der große Motivator die Bühne einer Halle im Münchner Osten betritt, wird der Lärm ohrenbetäubend. Live on stage einer Veranstaltung, die sich Big Bang nennt und auch so anhört, steht glucksend und feixend Erich Sixt, Großaktionär und Patriarch des gleichnamigen Autovermieters. Der 74-jährige hat eine Botschaft. „Liebe Wettbewerber, heute ist ein großer Tag für Sixt und ein schlechter Tag für euch.“

Das 2.500-köpfige Publikum, größtenteils Sixt-Mitarbeiter nebst Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU), grölt begeistert. Wer ist schon Uber? Wer sind BMW und Daimler? Es ist der Mittelständler Sixt, der nun über die erste komplett integrierte Mobilitätsplattform der Welt verfügt. Die soll Sixt One heißen – und könnte der Konkurrenz gefährlich werden.

Der nüchterne Fakt ist, dass Deutschlands größter und der weltweit profitabelste Autovermieter ins Geschäft mit Carsharing und Fahrdiensten einsteigt. Zum Carsharing kommen die Münchner genauer gesagt zurück, nachdem der mittlerweile mit Daimler kooperierende Ex-Partner BMW Sixt aus dem einstigen Gemeinschaftsprojekt Drive Now herausgekauft hat.

Carsharing unter dem Label Sixt Share

Das jetzt neu aus der Taufe gehobene Angebot Sixt Share ist zum Start auf Berlin beschränkt, was sich aber bald ändern soll. Im kommenden Quartal werde das neue Sixt-Carsharing in weiteren drei deutschen Großstädten angeboten und ab Ende des Jahres auch in ersten europäischen Städten, sagt Firmenjunior Alexander Sixt. Mittelfristig ist ein Ausrollen an mindestens 500 Standorten in Deutschland und gut 2.200 Standorten weltweit geplant.

Kosten werde das so gut wie nichts, jubelt Vater Erich. Man könne per Nachrüstung die 240 000 Fahrzeuge umfassende Mietwagenflotte Carsharing-fähig machen und bestehende Mietwagen-Buchungssysteme nutzen. Derzeit würden täglich hunderte Mietwagen entsprechend nachgerüstet. Anders als bestehende Carsharing-Anbieter sei Sixt damit auch in mittleren und kleinen Städten flächendeckend präsent.

Fahrdienst heißt Sixt Ride

Beim Anbieten von Fahrdiensten ist dem für seine aggressive Werbung bekannten Unternehmen ein Clou gelungen. Für dieses unter Sixt Ride firmierende Geschäft wurden zum sofortigen Start weltweit gut 1 500 Partner in 250 Großstädten ins Boot geholt. Darunter sticht der US-Fahrtenvermittler Lyft als Konkurrent des bekannteren Pioniers Uber hervor. Ein ebenso spannender Schachzug, wie die Partnerschaft mit dem deutschen Taxigewerbe. Aus dem Stand hat Sixt Zugriff auf über eine Million Fahrer.

Digital verknüpft sind Mietgeschäft, Fahrdienste und Carsharing ab sofort über eine einzige App, die Sixt selbst entwickelt hat und das Smartphone zum digitalen Sixt-Tresen macht. Über sie kann global gebucht und bargeldlos bezahlt werden. An einer solchen App arbeiten die Carsharing-Partner BMW und Daimler erst noch, merkt Erich Sixt bissig an. Überhaupt sei die neue Sixt-App die erste weltweit, die Kunden über alle Mobilitätsvarianten hinweg vernetzt.

Eine App für alles: Sixt One

Die Münchner setzen darauf, dass ihre Plattform offen für andere Mobilitätsdienstleister oder Autobauer ist. „Wir reichen allen Anbietern moderner Mobilität die Hand“, wirbt Sixt. Auch falls Autobauer das ausschlagen, komme man zurecht, heißt es außerdem. Schließlich seien die eigenen 20 Millionen Vermietkunden ein Pfund, mit dem man beim Carsharing und Fahrdiensten wuchern könne.

Beim Carsharing tritt Sixt mit Kampfpreisen ab 19 Cent je Kilometer an, wobei die mit der Nachfrage steigen sollen. Marktüblich sind derzeit 30 Cent. Während Daimler und BMW nur ihre eigenen Marken bieten, verfüge Sixt über mehr als 400 Modelle von 20 Autobauern. „Wir stellen Autos hin, andere stellen Autos her“, ätzt Alexander Sixt. Die Welt werde besser, wenn weniger Menschen ein eigenes Auto hätten, merkt er angesichts global sieben Milliarden Staustunden jährlich noch an.

Milliardenverlust sind etwas für Uber

„Wir müssen keine Milliardenverluste ausweisen, um ein Angebot zu schaffen, denn das haben wir schon“, betont Patriarch Sixt zudem. Milliardenverluste seien etwas für Uber. Auch Daimler und BMW haben ein Milliardeninvestment in ihre gemeinsamen Mobilitätspläne angekündigt. Sixt dagegen sei hochprofitabel beim Autovermieten, werde mit Fahrdiensten vom Start weg Geld verdienen und stehe beim Carsharing vor einem überschaubaren Kostenaufwand. „ Carsharing und Autovermieten werden zusammenwachsen“, sagt Sixt senior und sieht sich selbst dabei in der Poolposition.

Wachstumsmarkt Mobilität Mobilitätsdiensten wird eine große Zukunft vorausgesagt. Die Beraterfirma PwC schätzt dafür allein in Europa bis 2030 ein Marktvolumen von knapp 400 Milliarden Euro. Auch die Investmentbank Goldman Sachs hat gerechnet. Sie kommt bis 2023 für Fahrdienste im weltweiten Maßstab auf gut 150 Milliarden Euro Umsatzvolumen. Das Marktforschungsinstitut GMinsights wiederum prognostiziert Carsharing bis 2024 global neun Milliarden Euro Branchenumsatz. Sixt will alles aus einer Hand anbieten. So kann ein Carsharing-Auto während der Fahrt zum Mietwagen werden. Mietbar sind die Gefährte fließend von wenigen Minuten bis zu 27 Tagen. Überschreiten Minutenkosten für Carsharing den Mietwagentarif, wechselt die Software automatisch in diesen Modus. Carsharing-Autos können überall in einem Stadtgebiet abgestellt oder bei Fahrten in andere Städte auch in dortigen Sixt-Stationen abgegeben werden. Künftig sollen auch Parkplätze von Hotels oder Supermärkten digital zu solchen Stationen werden.

Von Thomas Magenheim