Stuttgart

Mercedes-Benz weiter auf Erfolgskurs: Der Autobauer Daimler nimmt bei den Verkäufen seiner Kernmarke weiter den Schwung aus dem chinesischen Markt mit. Im März setzte die Pkw-Sparte der Stuttgarter weltweit 250.444 Fahrzeuge ab, 2,8 Prozent mehr als im April 2017. Wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte, lieferte China dabei den größten Schub mit einem Anstieg um 17,2 Prozent bei Mercedes-Modellen. Zum Vergleich: In Deutschland verzeichnete das Unternehmen ein Plus von 1,3 Prozent, in den USA ging der Umsatz sogar leicht zurück.

Im gesamten ersten Quartal legten die Verkäufe der Hausmarke um 6 Prozent zu, es war damit das absatzstärkste Vierteljahr der Unternehmensgeschichte. Am beliebtesten sind derzeit die Stadtgeländewagen (SUVs) - in den ersten drei Monaten kletterte ihr Absatz um 12,5 Prozent und machte damit einen Anteil von fast 36 Prozent am Gesamtverkauf der Marke mit dem Stern aus. Damit konnte die erfolgreiche Stammmarke einen Rückgang bei der Kleinwagenmarke Smart wettmachen. Erst am Donnerstag klärte Daimler Vorstandschef Dieter Zetsche seine Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung über Sparmaßnahmen und mehr Investitionen in die Elektromobilität auf.

Von dpa/RND/lf