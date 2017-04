Wiesbaden. Wer verdient was in Deutschland? Das zeigen die Zahlen der neuesten Lohn-Erhebung des Statistischen Bundesamtes. Demnach verdienen Piloten und Ärzte unter den Arbeitnehmern in Deutschland am besten. Sie konnten im Jahr 2014 mit einem Stunden-Bruttolohn von 61,02 beziehungsweise 41,21 Euro rechnen. An dritter Stelle fallen weit hinter den Ärzten die Verwaltungsangestellten mit einem Bruttoverdienst von 19,70 Euro pro Stunde. Am unteren Ende der Einkommensskala fanden sich Kellner (9,16 Euro) sowie Friseure und Kosmetiker mit einem Stundenlohn von 9,05 Euro.

Durchschnittslohn von 17,44 Euro

Den Durchschnittsverdienst in den 144 analysierten Berufsgruppen beziffern die Statistiker auf 17,44 Euro. Unter Berücksichtigung sämtlicher Jobs betrug der durchschnittliche Stundenlohn 2014 sogar nur 16,97 Euro. Denn die Auswirkungen des erst 2015 eingeführten Mindestlohns sind nicht berücksichtigt. Für Vollzeitbeschäftigte wird ein durchschnittliches Monatsgehalt von 3441 Euro brutto errechnet, das von knapp zwei Dritteln der Vollzeitbeschäftigten nicht erreicht wurde.

Ältere verdienen besser als Jüngere

Weitere Trends sind in der Studie ablesbar. So verdienen Ältere besser als Jüngere, Akademiker mehr als Unausgebildete, Männer besser als Frauen und Arbeitnehmer im Westen mehr als ihre Kollegen im Osten. Die höchsten Gehälter werden in Hamburg und Hessen gezahlt, die niedrigsten in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.

Von RND/dpa