Das sind die besten Gebrauchtwagen

Stuttgart. Deutsche Gebrauchtwagen sind besonders zuverlässig - vom Kleinwagen bis zum Transporter. Das hat die Prüforganisation Dekra im Gebrauchtwagenreport 2018 festgestellt. Welches Modell in den insgesamt neun bewerteten Fahrzeugklassen am besten abgeschnitten hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Mehr als 500 Modelle hat die Prüforganisation Dekra für ihren Gebrauchtwagenreport 2018 verglichen. Wir zeigen Ihnen die Sieger. Zur Bildergalerie

Der Report umfasst 522 Fahrzeugmodelle. Die Mängelangaben stammen aus rund 15 Millionen Hauptuntersuchungen innerhalb von zwei Jahren. Gewinner einer Fahrzeugklasse ist das Modell mit den wenigsten Mängeln über eine Laufleistung bis 150.000 Kilometer. „Was die Mängelanfälligkeit betrifft, ist die Laufleistung aus unserer Sicht eine wesentlich bedeutsamere Größe als das reine Fahrzeugalter“, erklärt Jann Fehlauer von der Dekra. Neben der Auswertung gibt es im Gebrauchtwagenreport Informationen zu Oldtimern, neueren Gebrauchtwagen seit 2015 und Autos mit einem Tachostand von 150.001 bis 200.000 Kilometer.

Konkrete Hilfe für Gebrauchtwagenkäufer jetzt auch im Bereich über 150.000 km. Die Ergebnisse des DEKRA Gebrauchtwagenreports 2018 stehen ab sofort unter https://t.co/nfswQK88qs online. pic.twitter.com/EUoB5nnOx7 — DEKRA Automobil GmbH (@DEKRA_Automobil) March 1, 2018

Die Dekra hat nur Fahrzeugmodelle in den Report aufgenommen, von denen sie wenigstens 1000 Fahrzeuge untersucht hat. Mängel, für die typischerweise der Halter verantwortlich ist, spielen keine Rolle - wie etwa ein niedriges Reifenprofil oder verschlissene Scheibenwischerblätter.

Gute Modelle finden sich laut Dekra außerdem bei Opel, Porsche, BMW, Honda, Mazda, Citroën, Renault, Volvo, Skoda und Ford, die im Gebrauchtwagenreport zweite und dritte Plätze belegen.

Von RND/dpa/are