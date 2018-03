Deichmann will 200 neue Geschäfte eröffnen

Essen. Der Essener Schuhhändler Deichmann expandiert: In diesem Jahr will das Unternehmen weltweit 208 neue Geschäfte eröffnen. Allein in Deutschland sind 33 neue Filialen geplant, wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilt. Für 128 deutsche Läden stehen außerdem Modernisierungen an. Dafür will das Unternehmen allein in Deutschland 102 Millionen Euro investieren.

Das Geschäft hierzulande ist weiterhin der bedeutendste Markt für Deichmann. In Deutschland betreibt die Gruppe bisher 1463 Filialen. Trotz der großen Konkurrenz aus dem Internet von Zalando und Co. konnte der Schuhhändler den Umsatz in Deutschland 2017 um 5,1 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro steigern.

Drei Millionen Paar Schuhe mehr verkauft als im Vorjahr

Insgesamt betreibt das Unternehmen in 25 europäischen Ländern und den USA fast 4000 Filialen. Nach eigenen Angaben verkaufte die Unternehmensgruppe in den Geschäften und den eigenen Onlineshops 2017 rund 176 Millionen Paar Schuhe – das waren drei Millionen Paar mehr als im Vorjahr. Der Bruttoumsatz weltweit stieg dabei von 5,6 auf 5,8 Milliarden Euro. Zum Gewinn macht das Unternehmen traditionell keine konkreten Angaben. Deichmann sagte lediglich, die Ertragslage sei „nach wie vor erfreulich“.

Das Familienunternehmen hatte bereits im Jahr 2000 damit begonnen, seine Produkte auch über das Internet zu verkaufen. Insgesamt betreibt Deichmann in den verschiedenen Ländern 36 Onlineshops. Diese sind inzwischen für einen großen Teil des Wachstums verantwortlich. Deichmann zufolge erzielten die Onlineshops 2017 in der Regel zweistellige Wachstumsraten.

Von dpa/RND/ang