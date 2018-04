London

Die Pharmabranche erwartet einen Milliardendeal: Der japanische Pharmakonzern Takeda hat eine vorläufige Einigung mit dem in Irland ansässigen Unternehmen Shire PLC zu einer Übernahme erzielt. Das aktuelle Angebot: 64 Milliarden Dollar. Damit würde der Kauf einen der größten Deals aller Zeiten in der Pharmabranche darstellen. Shire teilte am Mittwoch mit, den Aktionären empfohlen zu haben, das Geschäft anzunehmen.

Nach Angaben von Shire würden die Aktionäre rund 50 Prozent des verschmolzenen Unternehmens besitzen, deren Aktien in Japan und den USA gehandelt würden. Shire ist aus einem kleinen Anbieter von Kalzium-Präparaten hervorgegangen und inzwischen auf die Behandlung seltener Krankheiten spezialisiert – eine Expertise, die sich die Spitze des Pharmakonzerns Takeda zu Nutze machen möchte. Die Übernahme würde Takeda außerdem eine größere Präsenz in den USA verschaffen. Bis spätestens zum 8. Mai soll das Geschäft in trockenen Tüchern sein.

Von ap/RND