Als Reaktion auf die Zunahme von Datenskandalen tritt am 25. Mai die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Die Umsetzung der strengen Datenschutzregeln könnte laut DIHK-Chef Eric Schweitzer allerdings kleine und mittlere Unternehmen überfordern. Deshalb plädiert er für weniger Strenge in der Umsetzung.