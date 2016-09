Wiesbaden. Von Januar bis Juli wurde der Bau von 213.600 Wohnungen genehmigt, so das Statistische Bundesamt. Das waren 26,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und der höchste Stand in den ersten sieben Monaten eines Jahres seit 2000. Damals wurden 216.000 Wohnungen genehmigt.

Deutlicher Zuwachs bei Mehrfamilienhäusern

Bereits in den ersten sechs Monaten gab es einen neuen Rekord bei Baugenehmigungen im neuen Jahrtausend. Am stärksten war der Zuwachs bei Wohnungen in Wohnheimen (plus 142,0 Prozent), zu denen auch Flüchtlingsunterkünfte zählen. Deutliche Zuwächse gab es ferner bei Mehrfamilienhäusern (plus 26,7 Prozent), Zweifamilienhäusern (plus 15,1 Prozent) und Einfamilienhäusern (plus 7,6 Prozent).

Von RND/dpa