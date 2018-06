Hannover

Am Samstagabend tritt die deutsche Nationalmannschaft in Sotschi gegen Schweden an. Für einige Supermarkt-Mitarbeiter ist die Partie ein besonderer Grund zur Freude: Damit auch die Angestellten das wichtige zweite Vorrundenspiel verfolgen können, haben sich einige Filialleiter dazu entschlossen, ihre Märkte am Samstag früher zu schließen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Über Facebook und Twitter wurden mehrere Hinweise auf die veränderten Öffnungszeiten geteilt. Rewe-Filialleiter Daniel Harting aus dem niedersächsischen Giesen etwa kündigte an, dass seine Mitarbeiter am Samstag früher in den Feierabend gehen dürfen.

„Ich bin selber fußballverrückt und wollte es meinen fußballverrückten Mitarbeitern ermöglichen, das Spiel zu gucken! Alle Mitarbeiter haben sich sehr gefreut und die Kunden haben bisher nur eine positive Rückmeldung gegeben“, sagte Harting.

Auch im Kölner Stadtteil Sülz schließt ein Edeka-Markt verfrüht seine Türen. „Damit wir alle zusammen unserer deutschen Mannschaft die Daumen drücken können“, hieß es auf einem Aushang, der über Twitter verbreitet wurde.

In Essen schließen einige Rewe-Märkte bereits um 19.30 Uhr, damit die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, das Spiel zu verfolgen und auch in einer Duisburger Filiale entschied sich die Leitung dafür, die Angestellten früher in den Feierabend zu entlassen.

Im Netz stießen die Ankündigungen größtenteils auf Begeisterung. „Schöne Idee für die Mitarbeiter. Dann haben die auch Zeit, unseren Jungs die Daumen zu drücken“, schreibt ein Facebook-Nutzer. „Da könnten sich andere Firmen mal eine Scheibe von der Aktion abschneiden“, meint ein anderer.

