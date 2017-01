Die Deutschen trinken so viel Tee wie nie

Buchholz. Buchholz. Von außen ist es nur eine nüchterne Fabrikhalle, doch gleich hinter der Tür empfängt den Besucher ein sanfter Duft. Drei alte Teekisten im Eingangsbereich verraten, was hier produziert wird. Das Werk gehört zur Laurens Spethmann Holding (LSH); hier bei Milford in Buchholz sind sie auf sogenannte Doppelkammer-Teebeutel spezialisiert. „Das Herz ist der Abpackbetrieb“, sagt Werksleiter Michael Leuer. 400 Teebeutel in der Minute füllt jede der 43 Maschinen in der Halle. Das ergibt bis zu 18 Millionen Beutel am Tag, rund 3,4 Milliarden im Jahr.

Unter dem Dach der LSH hat die Ostfriesische Tee Gesellschaft (OTG) mit Sitz in Seevetal ihre Marken Meßmer, Milford und Onno Behrends vereint. Das Familienunternehmen wird in vierter Generation von den Brüdern Jochen Spethmann als Vorstandsvorsitzendem und Michael Spethmann an der Spitze des Aufsichtsrates geführt.

Zwei Gramm Tee pro Beutel

Die LSH produziert in ihren Werken mehr als zehn Milliarden Teebeutel im Jahr – OTG und Teekanne sind hierzulande Marktführer. Teekanne ist ebenfalls in Familienbesitz, die Gruppe produziert nach eigenen Angaben zwölf Milliarden Teebeutel jährlich. Weltmarktführer ist das zum Unilever-Konzern gehörende Unternehmen Lipton.

In Buchholz schießen Filterpapier, Etiketten und die Umbeutel genannten Verpackungen von dicken Rollen in die Maschine, in der hinter einer Plexiglashaube alles zusammengeführt wird. Der Tee kommt in Rohren von oben, eine gewaltige Spule liefert den Faden aus Wolle. In einem großen Rad mit zwölf Fächern wird nun aus allem eins: der fertige Teebeutel, meist sind zwei Gramm Tee darin. Blitzschnell wird dabei das Filterpapier befüllt, ein Schlauch gebildet und zum Doppelkammerbeutel gefaltet. Zwei Nadeln verbinden dann gleichzeitig Etikett und Beutel mit dem Faden – fertig ist der Beutel.

Die OTG produziert zu 90 Prozent Beutel, der Rest ist loser Tee. Was nun ist der bessere Tee? „Das hängt einzig und allein vom Blattgrad ab, aber die Qualität ist ein und dieselbe“, sagt Leuer. Der Blattgrad ist die Größe. „Im Teebeutel lösen sich die Aromen nur schneller, weil die Oberfläche größer ist“, erläutert Leuer.

„In Beuteln befinden sich die gleichen Teeblätter wie in lose angebotenen Tees – sie sind nur kleiner“, bestätigt Maximilian Wittig vom Deutschen Teeverband und der Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee. Qualitativ beständen keine Unterschiede. Bunt gemischt fahren die gefüllten Pappschachteln auf schmalen Bändern durch die Halle. „Darjeeling“, „Kräuter pur“ und „Grüner Tee Vanille“ gleiten vorbei, auf einem anderen Band sind es „Mangostan-Maracuja“ und „Sanddorn-Erdbeere“. „Am Ende wird mit Laser sortiert“, sagt Leuer.

Im Winter wächst der Umsatz

Vor allem bei den Teebeuteln ist die Vielfalt groß. „Wir haben bis zu 600 Sorten im Angebot“, sagt Leuer. 20 bis 30 Prozent der Sorten werden jedes Jahr neu entwickelt. „Vor allem Ingwer und Rooibos liegen im Trend, der grüne Tee ist seit Jahren ein Dauerbrenner.“ Auch Bio-Tee nehme weiter zu. „Den größten Anteil haben die Kräuter- und Früchtetees, das sind auch die Treiber des Marktes.“ Der Verbrauch schwankt dabei mit den Jahreszeiten. „Wir merken das Wetter sofort, für uns könnte es immer knapp über null mit Nieselregen sein“, sagt Leuer. „Zwei Drittel des Jahresumsatzes werden im Winter gemacht.“

Die schönen Teekisten am Eingang sind aber nur noch Dekoration. Die moderne Verarbeitung und Logistik hat mit den alten Zeiten nichts mehr zu tun. Eines aber sei über all die Jahrzehnte gleich geblieben, sagt Verbandsvertreter Wittig: „An dem Genusserlebnis, das Teetrinker seit Jahrhunderten schätzen, hat sich nichts geändert.“