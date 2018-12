Hannover

Die Tarifgespräche zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn sind vorerst gescheitert, deshalb hat die Gewerkschaft ihre Mitglieder zu Warnstreiks aufgerufen. Viele Details über die Beeinträchtigungen für Bahnkunden sind noch nicht bekannt, aber grobe Informationen hat das Unternehmen nun bekanntgegeben.

Ab Montagfrüh seien Beeinträchtigungen möglich, teilte die Deutsche Bahn via Twitter mit. Angekündigt seien Schwerpunkte in Mainz und Duisburg am frühen Vormittag. Weitere Informationen will die Bahn weitergeben, sobald sie vorliegen.

Deshalb ist die Gewerkschaft unzufrieden

„Der Arbeitgeber hat uns nur Angebote vorgelegt, die nicht den Forderungen unserer Mitglieder entsprachen“, erklärte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba nach dem Abbruch der Gespräche am Samstag in Hannover. „Am Ende fehlte aus unserer Sicht ein Prozent mehr angesichts der vom Arbeitgeber angebotenen längeren Laufzeit“, fügte sie hinzu.

Nach dpa-Informationen hatte die Bahn zwei Erhöhungsstufen für das Gehalt angeboten – einmal 2,5 Prozent und einmal 2,6 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von 29 Monaten. „Die Laufzeit ist zu lang, die Prozente sind daran gemessen zu niedrig“, sagte Rusch-Ziemba.

Von pach/dpa/RND