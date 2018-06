München

Sind vom Abgasbetrug bei Daimler sogar noch mehr Fahrzeuge betroffen als offiziell vermeldet? Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, wurden in Deutschland sogar eine Million Diesel beanstandet, in Europa Millionen. Das will die Zeitung aus Unternehmenskreisen erfahren haben. Demnach prüfe Daimler aktuell in Kooperation mit dem Kraftfahrt-Bundesamt, ob in den drei Millionen Fahrzeugen tatsächlich eine Abschalteinrichtung installiert ist.

Erst am Montag hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einen Rückruf von 238.000 Fahrzeuge wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung angeordnet.

Von RND