Berlin. Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt (CSU), will mit einem Maßnahmenpaket den Ausbau der fünften Generation des Mobilfunks vorantreiben. „Wir wollen, dass Deutschland zum Leitmarkt für 5G wird und als erstes Land ein flächendeckendes 5G-Netz bereitstellt“, heißt es im einem Strategiepapier seines Ministeriums.

In dem Papier werden fünf Maßnahmen vorgeschlagen, um der Nachfolgetechnologie für den derzeitigen LTE-Standard (4G) den Weg zu bereiten. Dazu gehören die Bereitstellung der erforderlichen Frequenzen und die Förderung der 5G-Forschung. Außerdem müssten in Deutschland konkrete Anwendungsbeispiele geschaffen werden und zusammen mit der Telekommunikationswirtschaft eine „5G-Stadt in Deutschland“ geschaffen werden. Um das Ausrollen der 5G-Technologie zu beschleunigen, müsse der Infrastrukturausbau gefördert werden. „Bis spätestens 2025 sollen alle Hauptverkehrswege und mindestens die 20 größten Städte in Deutschland mit 5G ausgestattet sein.“

Innovationen wie das automatisierte und vernetzte Fahren, die Industrie 4.0 oder E-Health schafften ein enormes Datenwachstum, erklärte Dobrindt. „Die digitale Wirtschaft entsteht aber nur dort, wo dieses Wachstum abgerufen werden kann.“

Mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G würden sich große Datenmengen zuverlässig übertragen lassen – mit bis zu 20 Gigabit pro Sekunde und Latenzzeiten unter einer Millisekunde. „5G wird damit zu einer digitalen Schlüsseltechnologie im Zeitalter der Vernetzung.“

Von RND/dpa