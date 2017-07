Dobrindt stoppt Zulassung für Porsche Cayenne

Berlin. Europaweit sind 22 000 Autos betroffen, in Deutschland 7500. Außerdem verhängte Dobrindt ein Zulassungsverbot: Porsche darf das Modell erst dann wieder verkaufen, wenn die Software ausgetauscht wurde.

Dobrindt zufolge erkennt Porsches bisherige Software, ob das Auto sich auf einem Prüfstand befindet. „Dort springt eine Aufwärmstrategie an, die im Realverkehr nicht aktiv ist“, sagte er. Die Funktion senke die Stickoxid-Emissionen um mehr als die Hälfte bei ansonsten identischen Labortest-Bedingungen. Anfang Juni hatte der „Spiegel“ über eine solche Software im Cayenne berichtet und dadurch eine Untersuchung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) ausgelöst. Porsche teilte am Donnerstag allerdings mit, „Unregelmäßigkeiten in der Motorsteuerungs-Software“ selbst festgestellt und dem KBA gemeldet zu haben.

Porsche zufolge stammen die Dieselmotoren des Cayenne von Audi. Audi-Ingenieure sollen ihre Vorgesetzten schon 2013 vor hohen Strafen aufgrund einer illegalen Software bei diesem Motortyp gewarnt haben. Der Motor kommt auch im VW Touareg zum Einsatz. Das KBA will dieses Modell nun ebenfalls untersuchen.

Ebenfalls am Donnerstag kündigte VW ein freiwilliges Rückruf-Programm an. Über 900 000 Diesel mehrerer Konzernmarken sollen eine neue Software erhalten. Die Emissionen würden „deutlich reduziert“, sagte Konzernchef Matthias Müller. Die Nachbesserung soll für die Besitzer freiwillig und kostenlos sein. Falls die Politik zustimmt, könne man „relativ schnell“ beginnen, sagte ein Sprecher der HAZ. VW folgt damit Daimler sowie der eigenen Tochter Audi, die ebenfalls freiwillige Updates angekündigt haben. Die Konzerne wollen die Emissionen so weit drücken, dass die Städte keine Fahrverbote für Diesel verhängen. Rechnet man die Pflicht-Updates für Motoren mit Schummel-Software hinzu, will VW insgesamt vier Millionen Autos in Deutschland nachbessern.

Von Christian Wölbert