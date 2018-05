Berlin

„Kreislaufwirtschaft ist neben Künstlicher Intelligenz der wirtschaftliche Megatrend schlechthin“, betonte Katainen gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstagausgabe). „Es ist eine Investition in die Zukunft des Standorts Europa“, sagte der für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige EU-Kommissar.

Unternehmen sollten weiterhin Gewinne erzielen, „aber auf eine nachhaltigere Art“, sagte Katainen dem RND. Dazu sei es nötig, den Wertverlust gering zu halten. Bei Kunststoff, der jedoch nur ein einziges Mal gebraucht werde, sei der Wertverlust groß. „Wir kaufen kostbares Erdöl, verarbeiten es aufwändig zu Kunststoff, gebrauchen es – und werfen es sogleich wieder weg. Das macht doch keinen Sinn“, sagte Katainen.

Arbeitsplätze seien durch die Plastikstrategie der EU nicht bedroht. „Im Gegenteil“, so Katainen. „Die Kreislaufwirtschaft hilft, Jobs zu schaffen. Viele jener Einweg-Produkte, die wir verbieten oder zurückdrängen wollen, werden aus nichteuropäischen Staaten importiert. Europäische Hersteller haben nun die Möglichkeit, nachhaltige Alternativen zu produzieren“, erläuterte der aus Finnland stammende Politiker. So entstünden neue Geschäftsfelder. Details zu ihrer Plastikstrategie will die EU-Kommission Ende Mai vorstellen.

Von RND