Easyjet startet innerdeutschen Flugbetrieb

Berlin. Am Freitag startet die erste Maschine um 10.30 Uhr vom Berliner Flughafen Tegel aus nach München. Ab Sonntag fliegt Easyjet von dort insgesamt 19 Ziele an, davon vier in Deutschland. So sind zwischen Berlin und Düsseldorf je Richtung 40 Flüge wöchentlich geplant, wie das Unternehmen ankündigte. Auch Frankfurt und Stuttgart stehen zukünftig auf der Verbindungsliste. Europaweit geht es von Tegel aus künftig in Städte wie Stockholm, Madrid, Rom und Zürich. Die Günstig-Airline verstärkt damit den Wettbewerb mit der Lufthansa-Tochter Eurowings. Der deutsche Marktführer wurde nach der Air-Berlin-Pleite zuletzt für erhöhte Preise für innerdeutsche Flüge kritisiert.

Easyjet-Europachef Thomas Haagensen kündigte zudem an, das zum Ende der Sommersaison mehr als 40 Destinationen ab Tegel angeflogen werden sollen. „In einem Jahr werden wir voraussichtlich 15 Millionen Passagiere in Berlin haben.“

Easyjet hat bereits in Berlin-Schönefeld 12 Maschinen stationiert. Bis zum Sommer will die Fluggesellschaft nun in Tegel die 25 Maschinen einsetzen, die von der insolventen Air Berlin übernommen wurden. Tegel wird damit nach London-Gatwick der zweitgrößte Standort des britischen Unternehmens. In der Anfangsphase wird ein Teil der Flüge ab Tegel von Partner-Airlines durchgeführt, darunter Condor, SmartLynx und WDL.

