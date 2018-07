Hamburg

Die Supermarktkette Edeka testet, Wurst und Käse von der Frischetheke in Mehrweg-Plastikdosen statt in Plastiktüten oder Papier zu verpacken. Die sogenannten Frischboxen sollen Müll vermeiden.

Das Prinzip: Der Kunde erhält die Mehrwegdose zusammen mit seiner Ware an der Theke und bezahlt beides an der Kasse – die Dosen sollen je nach Größe vier bis fünf Euro kosten. Beim nächsten Besuch gibt der Kunde seine Dose wieder zurück, dafür erhält er kostenlos eine neue. Die gesammelten Dosen werden im Markt gereinigt und wiederverwendet.

Praxistest in Markt in Büsum gestartet

Ein Edeka-Markt in Lüneburg setzt bereits seit zwei Jahren auf Mehrwegdosen. Die Edeka-Zentrale und die Umweltorganisation WWF, die mit der Supermarktkette kooperiert, hätten das System jetzt geprüft und für den systematischen Einsatz an den Frischetheken optimiert, heißt es in einer Pressemitteilung von Edeka. In einem Markt in Büsum sei jetzt ein weiterer Praxistest gestartet. Kunden sollen selbst entscheiden können, ob sie ihre Ware in der Mehrwegbox oder Folie und Papier verpackt haben wollen.

„Viele Menschen fragen sich beim Einkauf, wie sie selbst einen Beitrag zur Reduzierung des Verpackungsbergs leisten können. Die Mehrwegdose stellt einen sinnvollen Ansatz dar, der es ermöglicht, ganz einfach selbst aktiv zu werden“, wird Dr. Marina Beermann von WWF Deutschland in der Pressemitteilung zitiert.

Von seb/RND