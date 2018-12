Deutschland / Welt EuGH-Urteil - Umstrittene Anleihenkäufe der EZB sind rechtens Die Europäischen Zentralbank (EZB) haben den Währungsraum in den vergangenen Jahren stabilisiert. Doch dass die Notenbank bis heute gewaltige Milliardensummen in den Kauf von Staatsanleihen steckt, ist umstritten. Wieder einmal war der EuGH gefragt.

Die Lichter in den Büros der Europäischen Zentralbank (EZB) leuchten im letzten Licht des Tages in Frankfurt am Main. Quelle: Boris Roessler/dpa