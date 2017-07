Ex-Bauernpräsident Constantin Freiherr Heereman tot

Münster. Er war nie auf Harmonie bedacht. Kuhmist vor Ministerien zu kippen, war jedoch auch nicht sein Stil. Um Problemlösungen stritt der Mann mit Zweireiher, Schnauzbart und Pfeife lieber auf diplomatischem Parkett, dort aber nicht selten mit drastischen Worten. Fast drei Jahrzehnte - von 1969 bis 1997 - saß er als Bauernpräsident fest im Sattel. Danach brachte er den Deutschen Jagdschutz-Verband (DJV) auf Reformkurs. Am 26. Juli starb Constantin Freiherr Heereman von Zuydtwyck im Alter von 85 Jahren.

Heereman repräsentierte wie kaum ein Zweiter die „grüne Zunft“ in Deutschland. Am Tag seiner Wahl zum Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes (DBV) ließ der damals erst 38 Jahre alte Baron die schwarzen Protestfahnen einrollen. In den folgenden Jahren stieß der münsterländische Großgrundbesitzer auch international bis an die Spitze vor. Bald war er Präsident des Weltbauernverbandes (IFAP) und der Union der EU-Bauernverbände (COPA). Als „Mann von Adel“ wurde Heereman gleichermaßen geachtet und gefürchtet.

Dennoch kriselte es bisweilen an der Basis. Wiederholt monierte das frustrierte Landvolk die Fülle seiner Ehrenämter. In diesem Punkt war der Lobbyist empfindlich, drohte nicht nur einmal abzudanken. Am Ende obsiegte jedoch immer der Humor des mit etlichen Narrenorden ausgezeichneten Schlossherrn, der häufig mit dem „tollen Bomberg“ verglichen wurde, einer schelmischen Romanfigur aus dem 19. Jahrhundert. Nach dem Rücktritt als Präsident des Deutschen Bauernverbandes sah man den hoch gewachsenen Adligen mitunter im offenem Trabi durchs Münsterland sausen - ein Abschiedsgeschenk von ostdeutschen Landwirten.

Heereman kam am 17. Dezember 1931 als Offizierssohn in Münster zur Welt. Er wuchs auf der herrschaftlichen Surenburg in Hörstel- Riesenbeck (Kreis Steinfurt) auf. Nach Abschluss des Studiums übernahm der Agraringenieur 1958 den über tausend Hektar großen Familienbetrieb. Verheiratet war er mit Margarethe geborene Freiin von Wrede. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor.

„Auf Bundes- wie auf Landesebene haben wir eine ganze Menge bewegt“, sagte der Zwei-Meter-Mann als eine Art Lebensbilanz zu seinem 70. Geburtstag. Gerne hätte Heereman seine Laufbahn mit der Berufung zum Bundeslandwirtschaftsminister gekrönt. „Doch es fügte sich nicht“, sagte Heremann rückblickend. Von 1983 bis 1990 saß er für die CDU im Bundestag und erhielt auch von politischen Gegnern Lob. Nordrhein-Westfalens damaliger Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) bezeichnete „eine Landwirtschaft der Harmonisierung von Ökonomie und Ökologie“ als Heeremans große Leistung.