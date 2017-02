Opel-Chef Karl-Thomas Neumann findet die Übernahme durch Peugeot-Citroën sinnvoll. Sehen Sie das auch so, Herr Dudenhöffer?

Das kann man so sehen. Die Frage ist nur: für wen? Aus der Perspektive der Franzosen liegen ein paar Vorteile auf der Hand. Ein größerer Konzern kann effizienter produzieren als zwei mittelgroße Hersteller für sich allein.

Und wenn man das Ganze aus der Perspektive von Opel betrachtet?

Opel zieht den Schwarzen Peter bei dem Spiel. Aus dem Opel-Slogan „Umparken im Kopf“ wird Umparken nach Paris. Bisher ist es Opel nicht gelungen, trotz Zusagen, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Seit 19 Jahren fallen fortgesetzte Verluste an. Im Gegenzug ist es Ford in Europa gelungen, profitabel zu sein mit allein 1,2 Milliarden Dollar Gewinn im letzten Jahr in Europa. Opel ist ein Sanierungsfall - jetzt verliert der Mutterkonzern General Motors die Geduld.

Das Gleiche hat man einmal vom Konkurrenten Nissan gesagt, seit der Übernahme durch Renault läuft es wieder ...

Die beiden Fälle lassen sich nur schwer vergleichen. Renault benötigte seinerzeit unbedingt einen Partner außerhalb Europas - und fand diesen in Japan. Anders als Peugeot und Opel treten sich die beiden Marken nicht auf den gleichen Märkten auf die Füße, sie ergänzen sich eher. Zudem hat Nissan die Wachstumsmärkte in Asien und Nordamerika im Visier.

Können Peugeot und Opel zusammen nicht auch zulegen?

Nimmt man die Marktanteile der beiden in ihrem Kernmarkt Europa zusammen, war keiner von ihnen zuletzt erfolgreich. Seit 2011 haben beide permanent an Zuspruch verloren. Ein gemeinsamer Konzern wäre 2016 rechnerisch auf einen Marktanteil von 16,3 Prozent gekommen, davon 9,7 Prozent Peugeot und 6,6 Prozent Opel - 2011 waren es zusammen noch 21 Prozent. Dass sich dies durch eine Fusion ändert, ist wenig wahrscheinlich: In Europa treten alle Hersteller mehr oder weniger auf der Stelle. Gewinner waren zuletzt die Koreaner und die Premiumanbieter. Und bald kommen noch die Chinesen hinzu.

Aber Peugeot strebt doch mit der Marke DS ins höherklassige Segment?

Das ist wenig realistisch. DS hat im vergangenen Jahr in Deutschland nur 4380 Neuwagen verkauft, knapp zwei Drittel davon waren Eigenzulassungen. Ein Auto der Marke DS ist nichts anderes als Citroën, auf dem dieser Name ersetzt wird.

Wenn kein Wachstum möglich ist, kann sich die Opel-Übernahme für Peugeot ja nur über Einsparungen rechnen, oder?

Ja, hier kommen kann die berühmten „Synergien“ ins Spiel. Man sollte sich aber nicht viel vormachen, denn mit zusammen 3,5 Millionen Fahrzeugen gibt es bei den Zulieferern nicht die gleichen Rabatte, wie sie VW, Toyota oder Renault-Nissan-Mitsubishi mit zehn Millionen Autos einfordern können. Bei den Einkaufspreisen ist für Peugeot-Opel also nur wenig zu holen.

Wo dann?

Wenn man die Produktion aus einer Hand steuert, den Einkauf, den Vertrieb und das Marketing zentralisiert, hilft das schon mal. Der größte Hebel liegt allerdings in der Beseitigung der Überkapazitäten.

Sind die bei Peugeot größer oder bei Opel?

Die Franzosen haben bereits Werke geschlossen - es dürfte daher politisch kaum durchzusetzen sein, dort weitere Standorte dichtzumachen. Immerhin ist der französische Staat an Peugeot beteiligt.

Aber auch die Bundesregierung und die IG Metall haben bereits Standortgarantien für Opel eingefordert ...

Fordern kann man so etwas immer - realistischer wird es dadurch aber nicht. Die Franzosen können Opel mittelfristig nicht ohne großen Personalabbau rechnen. Im Opel-Werk in Eisenach, in dem noch die Modelle Corsa und Adam gebaut werden, läuft bereits Kurzarbeit; auch die Kapazitäten im Motorenbereich in Deutschland sind zu groß - hier könnte dem Standort Kaiserslautern das Aus drohen.

Opel steht also ein Schrumpfkurs bevor?

Das ist sehr wahrscheinlich. Nehmen wir an, Peugeot möchte mit Opel im Jahr 300 Millionen Euro Gewinn machen. Um aus rund 200 Millionen Verlust herauszukommen und dann 300 Millionen Gewinn zu erreichen, muss Opel seine Kosten mindestens um 500 Millionen Euro senken. Unterstellt man Kosten von 80 000 Euro je Mitarbeiter, müsste Opel also 6250 Beschäftigte abbauen.

Das dürfte nicht ganz billig werden - viele Opelaner stehen seit Jahrzehnten an den Bändern.

Das wird es auch nicht: Da die Opel-Belegschaft im Schnitt 30 Jahre dort beschäftigt ist und bei Abfindungen pro Beschäftigungsjahr in der Regel ein Monatsgehalt gezahlt wird, könnte das Kündigungsprogramm insgesamt 750 Millionen Euro kosten. Das ist viel Geld - aber es muss eben auch nur einmal ausgegeben werden. In gut zwei Jahren wären diese Kosten durch die jährlichen Gewinne eingespielt.

Die Gewinner sitzen also in Paris?

Ja, wenn es Peugeot gelingt, mit einer harten Sanierung die Kostenstruktur so zu drehen, dass deutliche Gewinne anfallen. Ein Gewinner ist aber auch General Motors, das endlich seine dauerdefizitäre Tochter in Deutschland loswird.

Interview: Jens Heitmann

Zur Person Ferdinand Dudenhöffer ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen – und Gründer und Direktor des „Center Automotive Research“. Vor seiner Rückkehr in die Wissenschaft war der 65-Jährige bei mehreren Autobauern unter Vertrag – auch bei Opel und Peugeot.