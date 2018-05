Deutschland / Welt Verdacht auf Steuerhinterziehung - Finanzbehörden prüfen Airbnb-Vermieter Die Übernachtungsplattform Airbnb erfreut sich größer Beliebtheit – auch immer mehr professionelle Vermieter mischen sich unter die privaten Anbieter. Die deutschen Finanzbehörden interessiert nun, wie ernst die Vermieter es mit der Versteuerung der Mieteinnahmen nehmen.

Geben alle Airbnb-Vermieter ihre Mieteinkünfte wahrheitsgemäß in der Steuererklärung an? Deutsche Finanzbehörden haben die Personendaten aller Vermieter bei der Zentrale in Dublin angefragt, um genau das zu prüfen. Quelle: dpa