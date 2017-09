Flugausfälle durch Piloten-Streik bei Air-Berlin

Berlin. Am Dienstagmorgen sind bereits 60 Air-Berlin-Flüge mit rund 7000 Passagieren ausgefallen. Weitere werden folgen. So gut wie alle Air-Berlin-Flieger werden am Dienstag am Boden bleiben. Dazu drohen weitere 42 von Air-Berlin betrieben Maschinen von Eurowings und Austrian auszufallen.

Hintergrund seien gescheiterte Verhandlungen über den Übergang von rund 1200 Air-Berlin-Piloten zum potenziellen neuen Inhaber der Fluglinie, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Man kämpfe damit um seine Existenz, begründet ein Pilot die Aktion gegenüber der Zeitung. Es sei ein Akt der Verzweiflung, auch wenn einem die Passagiere leidtäten.

Wann Air-Berlin den regulären Flugbetrieb wieder aufnehmen kann ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Von fw/RND