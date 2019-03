Washington

US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, alle Maschinen des umstrittenen Flugzeugtyps Boeing 737 Max in den USA am Boden zu lassen. Die Order gelte ab sofort, teilte der Präsident am Mittwoch mit.

Zuletzt hatte Kanada seinen Luftraum für die Maschinen dieses Typs geschlossen. Der kanadische Transportminister Marc Garneau sagte in Ottawa: „Es ist bedauerlich, aber Sicherheit muss ganz oben auf der Tagesordnung stehen.“

Die Entscheidung sei auf Grundlage von neuen Informationen gefällt worden, die das Ministerium am Mittwochmorgen erhalten habe. Experten seines Ministeriums hätten damit den Flugverlauf der in Äthiopien abgestürzten Boeing 737 Max 8 mit dem der Maschine verglichen, die im Oktober ebenfalls kurz nach dem Start in Indonesien abgestürzt war. Dabei hätten sich Ähnlichkeiten ergeben.

Trump sagte, die Luftfahrtbehörde FAA werde bald bekannt geben, dass auch Maschinen des Typs Max 9 am Boden bleiben müssten. Alle Maschinen, die derzeit in der Luft seien, würden landen und dann nicht weiter eingesetzt. Piloten und Fluggesellschaften seien entsprechend informiert worden.

Bisher hatte die FAA versichert, das Flugzeug sei ihrer Einschätzung nach flugtauglich. Auch Boeing-Chef Dennis Muilenburg hatte Trump gesagt, die 737 Max 8 sei sicher. Der Hersteller Boeing wie auch die FAA standen wegen des Festhaltens an der Betriebsgenehmigung zunehmend in der Kritik.

Auslöser der Flugverbote in Europa und Asien war der Absturz einer Maschine der Ethiopian Airlines, bei dem am Sonntag 157 Menschen ums Leben gekommen waren. Der Crash ähnelte einem ersten Unfall mit der 737 Max vor einigen Monaten in Indonesien mit 189 Toten.

Von RND/dpa/AP