Ford ruft 1,3 Millionen Autos zurück

Dearborn. Der zweitgrößte US-Autobauer Ford beordert in Nordamerika rund 1,3 Millionen Wagen wegen Problemen mit den Fahrzeugtüren in die Werkstätten. Betroffen seien bestimmte Pick-up-Trucks der Typen F-150 und Super Duty der Modelljahre von 2015 bis 2017, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Wegen eines Defekts an der Verriegelung bestehe die Gefahr, dass die Türen nicht richtig schließen und sich während der Fahrt öffnen. Der Großteil des Rückrufs umfasst mit mehr als 1,1 Millionen Autos die USA, in Kanada sind nach Ford-Angaben über 222.400 Wagen betroffen und in Mexiko gut 21.000. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bezifferte der Konzern die Kosten für die Aktion auf 267 Millionen Dollar. Um diesen Betrag werde sich das Ergebnis im vierten Quartal verringern.

Abhilfe soll laut Angaben des Autoherstellers die Anbringung eines Wasserschutzes in der Tür schaffen. „Die Händler installieren Wasserabschirmungen über den Türverriegelungen und prüfen und reparieren die Kabel.“, hieß es weiter. Für den Kunden blieben die Reparaturarbeiten kostenlos.Bisher seien Ford keine Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang mit dem Defekt bekannt.

Von RND/dpa