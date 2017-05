Berlin. Frankreich-Reisende, die mit dem Auto unterwegs sind, brauchen seit April dieses Jahres für die Städte Paris, Lyon und Grenoble eine Umweltplakette. Weitere Städte sollen folgen. Ziel ist es, die Stickoxid- und Feinstaubbelastung in der Luft zu verringern. Deshalb dürfen alte Autos gar nicht mehr in die Städte einfahren, bei neueren Modellen können je nach Luftverschmutzung Fahrzeugtypen ausgeschlossen werden.

Das sogenannte Certificat Qualité de l’Air , auch Crit’Air-Vignette genannt, funktioniert ähnlich wie die Euro-Norm-Plaketten in Deutschland – diese werden in Frankreich allerdings nicht anerkannt. Ein Überblick:

Welche Autos bekommen eine Crit’Air-Vignette?

Alle Personenwagen, die nach dem 1. Januar 1997 zugelassen sind; für Motorräder gilt der 1. Juni 2000 als Stichtag, für Lastwagen und Busse (dazu zählen auch schwere Wohnwagen ab 3,5 Tonnen) der 1. Oktober 2001. Ältere Fahrzeug bekommen keine Umweltplakette und dürfen die lokalen Umweltzonen nicht befahren.

Alle anderen Fahrzeuge werden gemäß ihrer Erstzulassung und ihren Abgaswerten in sechs Kategorien eingeteilt. Jede Plakette trägt groß die Nummer der jeweiligen Kategorie und ist in einer anderen Farbe gestaltet – von Grün für Elektroautos bis Tiefgrau für alte Dieselwagen. Die meisten Autos werden aber wohl die orangefarbene Vignette der Kategorie drei erhalten.

In Paris dürfen derzeit noch alle Fahrzeuge fahren, die überhaupt eine Crit’Air-Vignette bekommen haben. In Lyon, Grenoble und ab Juni auch in der Großgemeinde Lille entscheidet die Stadt je nach aktueller Feinstaubbelastung, welche Vignetten-Farben in die Zone einfahren dürfen.

In den meisten Umweltzonen gelten die Einfahrverbote montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr. Am Wochenende können Autofahrer auch ohne Plakette in die Stadt fahren, sofern es unter dem Schild, das die Umweltzone kennzeichnet, nicht anders vermerkt ist.

Wie bekomme ich die Umweltplakette?

Die Crit’Air-Vignette kann nur online bestellt werden. Fahrzeughalter müssen dazu Daten aus dem Fahrzeugschein angeben – etwa das Autokennzeichen, das Erstzulassungsdatum und die Euro-Norm. Danach muss die Zulassungsbescheinigung als PDF-Dokument oder als Foto hochgeladen werden. Bestellt werden kann die Plakette über eine Internetseite des französischen Umweltministeriums. Oben rechts auf der Startseite können Nutzer die Sprache auf Deutsch ändern. Die Gebühr beträgt 4,80 Euro, die Plakette ist dauerhaft gültig.

Vorsicht bei teureren Angeboten: Auch über andere Websites kann man die Crit’Air-Vignette bestellen. Dort kostet die Plakette dann aber bis zu 30 Euro, weil der Vermittler eigene Gebühren aufschlägt.

Wie lange dauert es, bis die Plakette da ist?

Die Crit’Air-Vignette wird per Post versandt und muss dann wie der Euro-Norm-Sticker von innen an die Windschutzscheibe geklebt werden. Die Bearbeitungs- und Lieferzeit beträgt aufgrund der hohen Nachfrage derzeit etwa 30 Tage. Der ADAC empfiehlt deshalb, die Plakette mit großem zeitlichem Vorlauf zu buchen.

Kommt die Vignette nicht rechtzeitig vor der Reise an, rät die Stadtverwaltung von Paris, das per E-Mail zugestellte Bestätigungsdokument auszudrucken und hinter die Windschutzscheibe zu legen. Die Bestellbestätigung gelte als Nachweis.

Welche Strafen drohen, wenn ich keine Umweltplakette habe?

Das Fehlen einer Plakette kostet 68 Euro für Pkw und 135 Euro für Lastwagen, Busse und Wohnwagen ab 3,5 Tonnen.

Welche Städte folgen?

In den kommenden Jahren wollen 22 weitere französische Städte Umweltzonen einführen. Auch Touristenhochburgen wie Bordeaux, Avignon und Montpellier sind darunter. Nach Lille, wo die Plakette schon ab Juni nötig wird, folgt als Nächstes Straßburg mit einer Einführung ab Herbst dieses Jahres.

Viele Städte, viele Systeme London: In der britischen Hauptstadt gibt es – neben der für alle Fahrzeuge geltenden City-Maut – eine Niedrigemissionszone (LEZ). Dieser Bereich darf von bestimmten Fahrzeugen nur noch gegen eine Gebühr befahren werden. Darunter fallen alle älteren dieselbetriebenen Lastwagen über 1,205 Tonnen Leergewicht. Auch große Wohnwagen sind betroffen. Bei Wohnmobilen zwischen 2,5 und 3,5 Tonnen, die nicht mindestens die Euro-3-Norm erfüllen, liegt die Tagesgebühr zum Beispiel bei 100 Dollar. Fahrer müssen sich in jedem Fall registrieren, auch wenn ihr Fahrzeug den Abgasnormen entspricht. Stockholm und Göteborg: In den beiden schwedischen Städten wird eine City-Maut fällig. Das System ist komplett automatisiert. Beim Passieren einer Mautstelle wird das Kennzeichen des Fahrzeugs erfasst, der Fahrer bekommt dann am Monatsende eine Rechnung zugestellt. Beim Passieren der Kontrollstationen werden die Tarife angezeigt, sie unterscheiden sich je nach Tageszeit. In Stockholm gilt der Tageshöchstbetrag von 105 Kronen (rund 11 Euro), in Göteborg von 60 Kronen (rund 6 Euro). Antwerpen: In der belgischen Großstadt gilt seit Februar dieses Jahres eine Umweltzone. Betroffen sind bisher Dieselfahrzeuge der Euro-3-Norm ohne Rußpartikelfilter und ältere Autos sowie Benzinfahrzeuge aus der Zeit vor der Einführung der Euro-Norm. Alle Reisenden müssen ihr Fahrzeug vorher online registrieren, denn nur dann können intelligente Kameras bei einem Abgleich des Nummernschilds das Fahrzeug erkennen. Fahrzeuge, die die Auflagen nicht erfüllen, können maximal achtmal im Jahr gegen Erwerb einer Tagesskarte in die Umweltzone fahren. Italien: Viele italienische Städte, darunter Bologna, Florenz, Mailand und Rom, haben ihre Innenstädte für den Verkehr gesperrt – diese Zonen nennen sich Zona a traffico limitato.

Von Anne Grüneberg / RND