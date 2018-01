Nutella-Rabatt-Aktion löst Ansturm auf Supermarkt aus

Paris. Mit einer Rabatt-Aktion sorgt die französische Supermarktkette Intermarché derzeit zu einem regelrechten Ansturm auf ihre Filialen. Für drei Tage gibt es dort den Brotaufstrich Nutella zu einem Spottpreis: Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, kostet ein 950-Gramm-Glas von Donnerstag an 1,41 Euro statt der üblichen 4,50 Euro.

In den Geschäften spielten sich bereits am ersten Tag der Schnäppchen-Aktion wilde Szenen ab: Videos im Internet zeigen, wie die Franzosen in Scharen in die Filialen strömen und sich dann aus den Regalen mit der Nutella so viele Gläser schnappen, wie sie tragen können. Manche Kunden scheinen sich angesichts des Rabattes gleich einen ganzen Jahresvorrat anlegen zu wollen.

Donc y’a des gens qui sont prêts à se taper pour une réduction sur le nutella ? Quelle noble cause ... pic.twitter.com/NBNhjRhIel — Keyzer Söze (@keyzer_usual) January 25, 2018

Fou malade pour du Nutella 😂😂 pic.twitter.com/Z05ATqZnJg — CASA DE PAPEL (@florent_lejosne) January 25, 2018

Von RND/iro