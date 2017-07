Berlin. Das frühere Bahn-Vorstandsmitglied Gerd Becht ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender bei der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin. Der 65-Jährige übernimmt dieses Amt im Board of Directors der Aktiengesellschaft britischen Rechts (PLC), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Mai hatte der Vorgänger Hans-Joachim Körber sein Mandat mit Erreichen des 70. Lebensjahres abgegeben. Übergangsweise übernahm Ex-Vorstandschef Joachim Hunold den Aufsichtsratsvorsitz. Becht leitete bei der Bahn bis Juli 2015 das Vorstandsressort für Datenschutz und Recht.

Vor drei Wochen kündigte die in finanzielle Turbulenzen geratene Airline an, auf staatliche Bürgschaften verzichten zu wollen. Da der Großaktionär Etihad seine Anteile an Air Berlin abstoßen möchte, steht eine Übernahme vom deutschen Branchen-Jumbo Lufthansa immer noch im Raum.

Von RND/dpa