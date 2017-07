Der Vertrieb des HIV-Medikaments Isentress ist in Deutschland vorerst weiterhin erlaubt. Dies bestätigte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Dienstag. Hintergrund ist ein jahrelanger Patentrechtsstreit zwischen dem US-Pharmakonzern Merck & Co. und dem japanischen Pharmaunternehmen Shionogi.