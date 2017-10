IG BCE warnt vor Radikalisierung und Ausgrenzung

Hannover. „Viele Beschäftigte finden, dass ihr Alltag, ihre Wünsche und Sorgen in der Politik nicht ausreichend Aufmerksamkeit und Gehör finden.“ Von der Politik erwarte Vassiliadis, dass sie die Ursachen von „Radikalisierung an den Rändern und Frustration in der Mitte der Gesellschaft bekämpft.“

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) bestimmt in Hannover in den kommenden tagen ihre Politik der folgenden Jahre. Zudem steht die Neuwahl des Hauptvorstands an - Vassiliadis Wiederwahl gilt als sicher. Bis Freitag stehen zahlreiche ranghohe Politiker auf der Rednerliste, darunter Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef Martin Schulz, aber auch FDP-Chef Christian Lindner oder Jürgen Trittin von den Grünen.

dpa