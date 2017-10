Die IG Metall will auch bei Volkswagen eine kräftige Lohnerhöhung für die Beschäftigten durchsetzen. Sie fordert eine Anhebung der Löhne um 6 Prozent. Damit entspricht die Forderung dem, was die Gewerkschaft in der Tarifrunde für 93.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt erreichen will.