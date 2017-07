In Deutschland steigt die Anzahl von Falschgeld

In Deutschland ist wieder mehr Falschgeld entdeckt worden. Wie die Bundesbank in Frankfurt am Main mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 39 700 gefälschte Geldscheine im Wert von 2,2 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2016 sei dies ein Anstieg von knapp 9 Prozent.