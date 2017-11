Conti und Osram wollen zusammenarbeiten

Hannover. Wenn die Kartellbehörden zustimmen, soll die „Osram Continental GmbH“ im kommenden Jahr ihre Arbeit aufnehmen. Die Partner werden dann je 50 Prozent der Anteile halten. Continental-Ingenieure an den Standorten Regensburg, Garching und München sollen in eine neue Zentrale im Münchner Norden umziehen, erklärte der hannoversche Autozulieferer. Insgesamt wechseln demnach rund 250 Continental-Mitarbeiter und rund 950 Osram-Mitarbeiter in das Gemeinschaftsunternehmen. Weitere 300 Mitarbeiter sollen mittelfristig eingestellt werden.

Schnell wachsender Markt

Continental bringt Software und elektronische Komponenten für die Lichtsteuerung in die Kooperation ein. Osram steuert Leuchtmittel wie LEDs und Laser bei. Gemeinsam sollen die Ingenieure intelligente Rück- und Frontlichter und entwickeln. Als Beispiele nennt Continental Scheinwerfer, die bei Gegenverkehr automatisch abblenden, Verkehrsschilder im Blickfeld hervorheben oder Informationen aus dem Navigationssystem auf die Straße projizieren.

Der Markt für halbleiterbasierte Frontlichter wachse jährlich um zweistellige Prozentwerte, teilte Continental mit. „Bereits im Jahr 2025 könnte mehr als jedes zweite Neufahrzeug weltweit mit halbleiterbasierten Lichtlösungen ausgestattet sein.“ Das Joint Venture wird laut den aktuellen Plänen keine eigenen Fabriken betreiben, sondern bestehende Werke von Continental und Osram beauftragen.

Osram-Sparte in der Krise

Der Conti-Partner Osram will auch an anderer Stelle seinen Konzernumbau mit hohem Tempo fortsetzen. „Wir sind mit dem Leuchtengeschäft nicht zufrieden“, sagte Vorstandschef Olaf Berlien am Dienstag - gemeint ist das Geschäft mit Beleuchtung für Bürogebäude, Fabriken, Straßen und Stadien, das vor allem in den USA schwächelt. Osram will nun „alle Optionen“ prüfen: einen Zukauf, die Suche nach einem Partner, aber explizit auch einen Verkauf. Die Entscheidung soll im nächsten Jahr fallen.

Sein Geschäft mit klassischen Leuchten für Privatkunden hat Osram bereits 2016 ausgegliedert und an ein chinesisches Konsortium verkauft. Diese neue Gesellschaft heißt Ledvance, sitzt in Garching bei München und beschäftigt 9000 Mitarbeiter. Zu den Produkten gehören LED-, Halogen- und Energiesparleuchten. Ledvance nutzt den Markennamen Osram.

Von Christian Wölbert und Carsten Hoefer