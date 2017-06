Die EU-Kommission verhängt gegen Google eine Rekordstrafe in Höhe von 2,42 Milliarden Euro. Der Grund: Google missbrauche in Zusammenhang mit der Shopping-Suche seine marktbeherrschende Stellung. Bernd Oppermann, Lehrstuhlinhaber am Juristischen Seminar der Uni Hannover, über Grund, Maß und Wirkung der Strafe.