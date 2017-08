Ist auch Mayonnaise mit Fipronil belastet?

Münster. Im Skandal um giftbelastete Eier geht das Untersuchungsamt in Münster davon aus, dass auch andere mit Eiern erzeugte Lebensmittel betroffen sein können. „Es ist naheliegend, dass es bei Eiern nicht bleiben wird“, sagte Prof. Peter Fürst, Vorstandsvorsitzender des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Münsterland-Emscher-Lippe, am Freitag. Rückstände von Fipronil seien möglicherweise auch in Produkten wie Mayonnaise oder Eierlikör zu finden, für die Eier weiterverarbeitet wurden.

Das Amt in Münster testet derzeit Eier aus NRW auf Fipronil. „Von dem, was wir bislang wissen, gibt es aber für Verbraucher keinen Grund zur Panik“, betonte Fürst. Diese Aussage sei aber ausdrücklich noch nicht auf die derzeit getesteten Eier, sondern auf die bislang bekannten Daten von getesteten Eiern aus Niedersachsen und den Niederlanden zu beziehen.

Aldi leert Eier-Regale

Die Verbraucher reagieren auf den Fipronil-Skandal: Bei Eiern sei mittlerweile „eine deutliche Kaufzurückhaltung“ der Kunden zu beobachten, hieß es vom Lebensmittelhändler Rewe.

Zwei Discounter haben besonders drastisch reagiert: Aldi Nord und Aldi Süd nahmen deutschlandweit sämtliche Eier aus dem Verkauf. In die Regale sollen nur noch Eier kommen, die die giftige Substanz nachweislich nicht enthalten, wie die Unternehmensgruppen am Freitag mitteilten. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, „Klarheit und Transparenz“ für die Kunden sollen geschaffen werden. Möglicherweise komme es zeitweise zu Engpässen.

Der Deutsche Bauernverband kritisierte den Verkaufsstopp als überzogene Reaktion. Angesichts bisheriger Risikobewertungen und Untersuchungen sei er nicht angemessen, teilte der Verband mit. Die Supermarktketten Edeka, Rewe und Lidl sahen keine so weitgehenden Maßnahmen vor. Die Situation werde aber weiter beobachtet, hieß es von Rewe. Ähnlich äußerte sich Edeka. Lidl verzichtet auf einen generellen Verkaufsstopp, will künftig aber ebenfalls nur noch auf Fipronil getestete Eier ankaufen.

Von dpa/RND