KFC geht das Hühnchenfleisch aus

Woking. Die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) hat Lieferprobleme beim Hünchenfleisch. In Großbritannien und Irland bleiben deshalb seit Montag mehr als 600 Filialen geschlossen. Das geht aus einer Mitteilung von KFC hervor.

„Wir haben einen neuen Lieferpartner an Bord geholt, aber die haben ein paar Startschwierigkeiten gehabt“, hieß es auf der britischen KFC-Webseite. „Frische Hühnchen an 900 Restaurants im ganzen Land zu liefern, ist ganz schön komplex!“ Darauf folgte eine Liste von knapp 300 Restaurants in Großbritannien und Irland, die am Montag noch geöffnet waren.

Bereits am Wochenende hatte das Unternehmen per Twitter mitgeteilt, dass einige Restaurants geschlossen seien, andere hätten nur ein eingeschränktes Angebot, hieß es.

The Colonel is working on it. pic.twitter.com/VvvnDLvlyq — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) February 17, 2018

Seit November vergangenen Jahres beliefert DHL den Fast-Food-Riesen, vorher war das britische Unternehmen Bidvest Logistics dafür verantwortlich. Doch die Deutsche-Post-Tochter hat Probleme mit der Logistik: Aufgrund von „Störungen in den Betriebsabläufen“ seien „einige Lieferungen in den letzten Tagen unvollständig oder verspätet“ erfolgt: „Wir arbeiten zusammen mit unseren Partnern KFC und QSL unter Hochdruck daran, den Sachverhalt zu lösen und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, teilte DHL mit. QSL ist ein Spezialist für Lebensmittelogistik und der Kooperationspartner von DHL bei der Belieferung von KFC.

Von dpa/RND/ang